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«Надеюсь на светлое будущее». Ташуев высказался о сборной России

«Надеюсь на светлое будущее». Ташуев высказался о сборной России
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Главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев высказался об игре сборной России в условиях международного отстранения. Он считает, что главная задача национальной команды сейчас — это выработать стиль на будущее. Этот стиль поможет команде хорошо выступить на больших турнирах после возвращения.

«Имеем то, что имеем. Каждый матч надо смотреть с позитивом и правильно составлять оценку команду. Сейчас нужно составить стиль для сборной России на будущее. Чтобы со своим стилем сыграли на больших турнирах. Уже виден креативный футбол, смещение флангов и использование индивидуальных качеств футболистов. Сейчас это главная задача. Надеюсь, что у нас светлое будущее. Команда уже сыгранная, с набором качественных футболистов», — приводит слова Ташуева Metaratings.

Сборная России провела в ноябре 2024 года две товарищеские встречи. Команда Валерия Карпина разгромила Бруней (11:0) и Сирию (4:0). Россияне отстранены от международных турниров с февраля 2022 года.

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