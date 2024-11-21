«Манчестер Юнайтед» планирует подписать левого защитника для Аморима в 2025 году — Романо

Английский «Манчестер Юнайтед» рассматривает более трёх кандидатов на позицию левого защитника. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х (ранее Twitter).

«Манчестер Юнайтед» хочет подписать нового левого защитника для системы Аморима в 2025 году, это уже запланировано.

Клуб уже оценивает варианты, имея в списке более трёх кандидатов. Остаётся только увидеть, произойдёт это в январе или летом (что наиболее вероятно)», — написал Романо.

«Манчестер Юнайтед» занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 15 очков после 11 матчей.