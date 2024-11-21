Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Свен Карич: в РПЛ никто не произвёл сильного впечатления, кроме Дзюбы

Свен Карич: в РПЛ никто не произвёл сильного впечатления, кроме Дзюбы
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Пари НН» Свен Карич ответил на вопрос, кого считает самым сильным соперником в Российской Премьер-Лиге. Словенец признался, что на него никто не произвёл такого впечатления, как 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба. Карич отметил, как опытный нападающий играет корпусом.

— Лучший футболист, против которого довелось поиграть в России?
— Никто не произвёл реально сильного впечатления. Выделил бы разве что Дзюбу, потому что у него много опыта. Он прекрасно понимает, как расположить своё тело так, чтобы ты не добрался до мяча. Лично мне было тяжелее всего играть именно против него, — приводит слова Карича «РБ Спорт».

Ранее Карич заявил, что все проблемы московского «Спартака» может решить нынешний главный тренер Деян Станкович.

Материалы по теме
Свен Карич рассказал, кто может решить проблемы «Спартака»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android