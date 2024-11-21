Свен Карич: в РПЛ никто не произвёл сильного впечатления, кроме Дзюбы

Защитник «Пари НН» Свен Карич ответил на вопрос, кого считает самым сильным соперником в Российской Премьер-Лиге. Словенец признался, что на него никто не произвёл такого впечатления, как 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба. Карич отметил, как опытный нападающий играет корпусом.

— Лучший футболист, против которого довелось поиграть в России?

— Никто не произвёл реально сильного впечатления. Выделил бы разве что Дзюбу, потому что у него много опыта. Он прекрасно понимает, как расположить своё тело так, чтобы ты не добрался до мяча. Лично мне было тяжелее всего играть именно против него, — приводит слова Карича «РБ Спорт».

Ранее Карич заявил, что все проблемы московского «Спартака» может решить нынешний главный тренер Деян Станкович.