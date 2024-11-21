Газзаев: профессиональный спорт должен финансироваться за счёт частных инвестиций

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев полагает, что спорт в России, в том числе футбол, должен существовать за счёт частных инвестиций, а не государственных денег.

«ЦСКА был настоящим частным клубом, который финансировал президент клуба Евгений Гинер. Сегодня реально частный клуб у нас один — это «Краснодар», который финансируются за счёт Галицкого. Я вообще считаю, что весь профессиональный спорт должен финансироваться за счёт частных инвестиций. Только частные инвестиции способны давать хороший результат. А у нас, наверное, процентов 80-70 всего футбола существуют за счёт государственных и региональных финансов», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».