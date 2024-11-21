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Кечинов: у «Спартака» проблемы в обороне, какую тактику придумает Станкович на «Локо»?

Кечинов: у «Спартака» проблемы в обороне, какую тактику придумает Станкович на «Локо»?
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Экс-футболист «Спартака» Валерий Кечинов высказался о предстоящем дерби красно-белых с «Локомотивом». Игра состоится 23 ноября на поле «Спартака».

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Меня волнует, по какой схеме будет играть «Спартак» с «Локомотивом». Ещё недавно противник без особых трудностей и проблем обыграл «Спартак», отдав территорию и контроль мяча. Они сыграли на быстрых атаках. У «Локомотива» быстрые и техничные футболисты здорово справились с этой задачей. Смогли реализовать свои моменты. Интересно, какую тактику придумает Станкович.

В обороне у «Спартака» проблемы, но сыграет Дуарте. Нечасто играли в этой связке, но посмотрим, что будет. Тем и интереснее матч. «Спартак» редко играет вторым номером, а с «Локомотивом» могут из-за этого возникнуть проблемы», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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