Холанд опубликовал фотографии, на которых он на снегу и в ледяной воде

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд в социальной сети разместил фотографии, на которых он запечатлён на снегу и в ледяной воде.

Фото: Страница Холанда в Х

Фото: Страница Холанда в Х

В текущем сезоне английской Премьер-лиги 24-летний Эрлинг Холанд провёл 11 матчей, в которых отметился 12 забитыми мячами. Также на его счету четыре игры и три гола в Лиге чемпионов. В матче за Суперкубок Англии нападающему отличиться не удалось.

«Манчестер Сити» занимает второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2024/2025. Команда Хосепа Гвардиолы набрала 23 очка за 11 матчей. На первой строчке располагается «Ливерпуль», у которого 28 очков за аналогичное количество игр.