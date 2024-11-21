Шалимов: удивляют разговоры, что у России ещё есть шансы на участие в отборе к ЧМ-2026

Бывший главный тренер «Урала» и «Краснодара» Игорь Шалимов высказался о том, что сборная России не вошла в число участников отбора на чемпионат мира — 2026.

«Меня удивляют разговоры, что ещё сохраняются шансы на участие в отборе к ЧМ-2026. Какой шанс, какой отбор, исходя из международной обстановки? Думаю, что просто есть риски бойкотов игр с нашей сборной, и непонятно, что тогда делать», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».

19 ноября состоялся матч между Россией и Сирией. Игра проходила на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. В качестве главного арбитра выступил Маджид Аль-Шамрани из Саудовской Аравии. Матч закончился со счётом 4:0 в пользу хозяев. 15 ноября Россия провела первый матч в рамках ноябрьских учебно-тренировочных сборов. Команда Валерия Карпина крупно разгромила сборную Брунея — 11:0. Напомним, с февраля 2022 года все сборные России и отечественные команды отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине. Таким образом, национальная команда России играет только товарищеские матчи. Отметим, что команда Карпина одержала шесть побед подряд с общим счётом 34:0.