Объявлены судейские назначения на матчи 20-го тура Первой лиги

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Назначены судьи, инспекторы и делегаты на матчи 20-го тура Мелбет Первой лиги. Об этом сообщил официальный сайт Футбольной национальной лиги.

«Сочи» — «Уфа»: Анатолий Жабченко (Краснодар) – Яков Клепцов (Ростов-на-Дону), Александр Приходько (Москва), резервный судья – Николай Волошин (Смоленск), VAR – Виталий Мешков (Дмитров), АVAR – Игорь Панин (Дмитров), инспектор – Виктор Лебедев (Санкт-Петербург), делегат – Василий Иванов (Москва);

«Енисей» — «Шинник»: Игорь Захаров (Казань) – Андрей Филипкин (Екатеринбург), Дмитрий Лысенко (Благовещенск), резервный судья – Михаил Воробьев (Новосибирск), инспектор – Сергей Романов (Новосибирск), делегат – Яков Брегман (Москва);

«Алания» — «Урал»: Антон Фролов (Москва) – Павел Новиков (Санкт-Петербург), Станислав Попков (Петрозаводск), резервный судья – Владимир Шамара (Ростов-на-Дону), инспектор – Андрей Комаров (Волгоград), делегат – Юрий Кузнецов (Москва);

«Арсенал» — «Тюмень»: Станислав Матвеев (Троицк) – Альмир Хатмуллин (Московская область), Эдуард Шарипов (Уфа), резервный судья – Антон Сидорин (Москва), инспектор – Сергей Лапочкин (Санкт-Петербург), делегат – Андрей Губарьков (Москва);

«Балтика» — «Родина»: Олег Соколов (Воронеж) – Александр Чекалин (Воронеж), Михаил Кистанов (Энгельс), резервный судья – Никита Новиков (Петрозаводск), инспектор – Игорь Писанко (Новосибирск), делегат – Сергей Гуторенко (Зарайск);

«Сокол» — «Торпедо»: Владислав Целовальников (Астрахань) – Руслан Шекемов (Нальчик), Виталий Жолобов (Волжский), резервный судья – Ярослав Хромей (Воронеж), инспектор – Алексей Сулимов (Смоленск), делегат – Светлана Яшкина (Москва);

«Черноморец» — «КАМАЗ»: Вера Опейкина (Сочи) – Сергей Ядров (Калининград), Алексей Линкин (Воронеж), резервный судья – Константин Аверьянов (Санкт-Петербург), ВАР – Роман Галимов (Улан-Удэ), АВАР – Денис Березнов (Москва), инспектор – Андрей Иванов (Кострома), делегат – Иван Егоров (Москва);

«Ротор» — «Нефтехимик»: Владимир Фалов (Москва) – Степан Щербаков (Омск), Александр Павлов (Саратов), резервный судья – Дмитрий Прокопов (Волгоград), инспектор – Роман Лихачев (Екатеринбург), делегат – Петр Петухов (Москва);

«Чайка» — «СКА-Хабаровск»: Инал Танашев (Нальчик) – Дмитрий Маликов (Новоалтайск), Андрей Кужелев (Пикалево), резервный судья – Андрей Зубов (Азов), инспектор – Николай Голубев (Санкт-Петербург), делегат – Дмитрий Карабин (Москва).