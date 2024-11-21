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Юрий Горшков поделился впечатлениями от ноябрьских матчей сборной России

Юрий Горшков поделился впечатлениями от ноябрьских матчей сборной России
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Футболист сборной России Юрий Горшков поделился впечатлениями от прошедших ноябрьских учебно-тренировочных сборов национальной команды.

«Положительные впечатления от прошедшего сбора. Очень хотел сыграть. На матч с Вьетнамом не летал, травма была. С Пакистаном игры не было, поэтому очень хотелось сыграть. Очень счастлив и доволен. Всегда с удовольствием приезжаю в сборную.

Волгоград приятный город. В том году здесь играли с Кубой, летом с «Зенитом» выиграли Суперкубок. Приятная атмосфера, видно, что Волгоград — футбольный город. Немножко поле не идеальное, но уже ноябрь месяц. В целом всё хорошо», — сказал Горшков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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