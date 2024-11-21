Футболист сборной Сирии заявил, что «Россия оказалась слишком сильной» для его команды

Полузащитник сборной Сирии Мохаммед Осман рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с Россией (0:4).

– Какие впечатления от поездки в Россию?

– Нас отлично встретили. Тренировочный центр, поля, еда, организация в целом – всё было на высоком уровне. Все игроки остались довольны. Игра тоже получилась хорошей. Увы, соперник оказался слишком сильным для нас. И всё же это полезный опыт, который нам ещё пригодится.

– После одного из голов сборной России ваш партнёр по команде пробил по воротам с центра поля. Это было спонтанное решение или вам тренер подсказывал, что вратарь может отвлечься?

– Насколько я понимаю, это была идея самого игрока. Голкипер сборной России не смотрел на мяч. Кажется, отошёл выпить воды. У моего партнёра получилась хорошая попытка, но не получилось забить, — сказал Осман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.