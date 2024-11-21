Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Футболист сборной Сирии заявил, что «Россия оказалась слишком сильной» для его команды

Футболист сборной Сирии заявил, что «Россия оказалась слишком сильной» для его команды
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник сборной Сирии Мохаммед Осман рассказал о впечатлениях от товарищеского матча с Россией (0:4).

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
19 ноября 2024, вторник. 19:30 МСК
Россия
Окончен
4 : 0
Сирия
1:0 Осипенко – 33'     2:0 Самошников – 53'     3:0 Миранчук – 66'     4:0 Осипенко – 81'    

– Какие впечатления от поездки в Россию?
– Нас отлично встретили. Тренировочный центр, поля, еда, организация в целом – всё было на высоком уровне. Все игроки остались довольны. Игра тоже получилась хорошей. Увы, соперник оказался слишком сильным для нас. И всё же это полезный опыт, который нам ещё пригодится.

– После одного из голов сборной России ваш партнёр по команде пробил по воротам с центра поля. Это было спонтанное решение или вам тренер подсказывал, что вратарь может отвлечься?
– Насколько я понимаю, это была идея самого игрока. Голкипер сборной России не смотрел на мяч. Кажется, отошёл выпить воды. У моего партнёра получилась хорошая попытка, но не получилось забить, — сказал Осман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Материалы по теме
Сборная России выдала рекордную сухую серию
Истории
Сборная России выдала рекордную сухую серию
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android