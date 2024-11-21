Футболист сборной Сирии: кто выделялся из игроков России? Если выбирать одного — Батраков

Полузащитник сборной Сирии Мохаммед Осман оценил футболистов российской национальной команды после товарищеского матча. Сборная России одержала победу с крупным счётом 4:0.

– Кто выделялся из игроков сборной России?

– Если выбирать одного, то назову 28-й номер. Фамилию не запомнил (Алексей Батраков. – Прим. «Чемпионата»). Он молодой, вроде только-только дебютировал в сборной, но я вижу его как отличного футболиста. Пас, удар и движения – он видит, куда смещаться. Я играю в голландском клубе, и мне есть с кем сравнивать, — сказал Осман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.