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Валерий Газзаев назвал клубы, которые могут бороться за победу в РПЛ

Валерий Газзаев назвал клубы, которые могут бороться за победу в РПЛ
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Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев перечислил клубы, которым по силам вести борьбу за чемпионский титул в Российской Премьер-Лиге.

«Я считаю, что у нас сегодня есть шесть клубов, которые должны ставить задачу – выиграть национальное первенство. Это «Зенит», «Краснодар», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и «Динамо». У них прекрасные возможности вести хорошую трансферную политику, у них история, традиции и всё остальное», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».

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