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«Это вопрос времени». Футболист Сирии высказался об ответном матче с Россией на родине

«Это вопрос времени». Футболист Сирии высказался об ответном матче с Россией на родине
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Полузащитник сборной Сирии Мохаммед Осман высказался о возможном товарищеском матче с национальной командой России в его стране.

– Рассчитываете провести ответный матч с Россией, но уже в Сирии?
– Да, вполне реальная возможность. Федерация футбола Сирии делает многое, чтобы такой матч состоялся. Думаю, это вопрос времени – когда именно эта игра состоится, — сказал Осман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Во вторник, 19 ноября, сборные России и Сирии провели товарищеский матч в Волгограде. Россияне одержали победу со счётом 4:0, отличились Максим Осипенко (дважды), Илья Самошников и Алексей Миранчук.

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