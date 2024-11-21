Футболист сборной Сирии: хотел бы поиграть в РПЛ. Промес говорил мне, что это сильная лига

Полузащитник сборной Сирии Мохаммед Осман ответил на вопрос о желании поиграть в чемпионате России.

– Хотели бы однажды поиграть в РПЛ?

– Да, конечно. Если будет складываться, то почему бы и нет? Я в Нидерландах много раз играл против Квинси Промеса. Общался с ним в том числе о чемпионате России. Он говорил мне, что это сильная лига по уровню и в целом хорошее место, — сказал Осман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Во вторник, 19 ноября, сборные России и Сирии провели товарищеский матч в Волгограде. Россияне одержали победу со счётом 4:0, отличились Максим Осипенко (дважды), Илья Самошников и Алексей Миранчук.