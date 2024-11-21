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Футболист сборной Сирии: хотел бы поиграть в РПЛ. Промес говорил мне, что это сильная лига

Футболист сборной Сирии: хотел бы поиграть в РПЛ. Промес говорил мне, что это сильная лига
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Полузащитник сборной Сирии Мохаммед Осман ответил на вопрос о желании поиграть в чемпионате России.

– Хотели бы однажды поиграть в РПЛ?
– Да, конечно. Если будет складываться, то почему бы и нет? Я в Нидерландах много раз играл против Квинси Промеса. Общался с ним в том числе о чемпионате России. Он говорил мне, что это сильная лига по уровню и в целом хорошее место, — сказал Осман в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.

Во вторник, 19 ноября, сборные России и Сирии провели товарищеский матч в Волгограде. Россияне одержали победу со счётом 4:0, отличились Максим Осипенко (дважды), Илья Самошников и Алексей Миранчук.

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