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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча с «Оренбургом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о предстоящем матче 16-го тура чемпионата России с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

«Простых матчей не бывает. Что касается «Оренбурга», то всегда сложно играть против команд, которые очень хорошо выступают дома, поэтому нас ждёт непростой выезд.

Что касается второго круга, то у нас едва ли есть такое разделение — на первый и второй круги. Скорее, на первую часть чемпионата и вторую. Ничего не изменилось — есть небольшие сложности с тем, что некоторые наши игроки только сегодня принимают участие в тренировке — это первый тренировочный для них день после паузы на матчи сборных. Нам нужно понять, кто в каком в состоянии вернулся, проанализировать и уже завтра принять решение о том, кто начнёт матч в стартовом составе», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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