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Свен Карич: не понимаю, почему русские любят борщ — это обычный суп

Свен Карич: не понимаю, почему русские любят борщ — это обычный суп
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Защитник «Пари НН» Свен Карич рассказал, какие блюда успел попробовать из русской кухни. Словенский футболист признался, что не понимает чрезмерную любовь россиян к борщу. По его мнению, это обычный нормальный суп.

— Что из русской кухни больше всего понравилось?
— Пробовал борщ, нормальный. Пока могу рассуждать только о борще и сырниках, потому что нам их дают на базе.

— Понимаете, почему русские так любят борщ? Что в нём особенного?
— Нет, не понимаю, ха-ха. Нормальный, обычный суп, — приводит слова Карича «РБ Спорт».

Напомним, Карич перебрался в Россию в сентябре 2024 года. Ранее он заявил, что наибольшее впечатление в чемпионате России на него произвёл 36-летний форвард «Акрона» Артём Дзюба.

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