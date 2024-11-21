Гонду прокомментировал возвращение Глушенкова после травмы

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду прокомментировал возвращение Максима Глушенкова после травмы. Россиянин присоединился к основной группе сине-бело-голубых во время международной паузы на матчи сборных. Глушенков отыграл часть матча с «Фенербахче» (1:2). Лусиано отметил важность Максима в команде.

«Я думаю, что его возвращение — очень важный момент, он один из ключевых игроков команды. Это невероятный футболист с большим количеством талантов и возможностей. Конечно, в тех матчах в начале сезона, которые он провёл до того, как получил травму, он принёс огромную пользу команде. Все мы рассчитываем, что он принесёт ещё больше пользы. Повторюсь, возвращение такого значимого игрока для состава, конечно же, очень важно», — приводит слова Лусиано официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, в ближайшем туре РПЛ «Зенит» встретится с «Оренбургом». На данный момент санкт-петербургский клуб идёт на втором месте в турнирной таблице чемпионата страны.