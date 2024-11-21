Семак ответил на вопрос о подготовке «Зенита» к искусственному полю в Оренбурге

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 12:00 мск.

«Связаны ли некоторые изменения в тренировочном процессе на этой неделе с тем, что в Оренбурге искусственное поле? Нет, не совсем. У нас были достаточно непростые погодные условия, поля достаточно вязкие, поэтому мы иногда переходим на искусственное покрытие, чтобы потренироваться, дать возможность полю прийти в себя, ну и для мышц это немножко полегче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».