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Семак ответил на вопрос о подготовке «Зенита» к искусственному полю в Оренбурге

Семак ответил на вопрос о подготовке «Зенита» к искусственному полю в Оренбурге
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о подготовке к матчу 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 12:00 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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П1
X
П2

«Связаны ли некоторые изменения в тренировочном процессе на этой неделе с тем, что в Оренбурге искусственное поле? Нет, не совсем. У нас были достаточно непростые погодные условия, поля достаточно вязкие, поэтому мы иногда переходим на искусственное покрытие, чтобы потренироваться, дать возможность полю прийти в себя, ну и для мышц это немножко полегче», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

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