Газзаев назвал лучшего тренера прошлого сезона РПЛ

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев полагает, что лучшим тренером прошлого сезона был возглавляющий «Зенит» Сергей Семак. Награда лучшему специалисту по итогам сезона-2023/2024 была присуждена главному тренеру московского «Динамо» Марцелу Личке.

«Семак — прекрасный тренер. Он в прошлом году взял все титулы, но почему-то лучшим тренером страны выбрали Личку. На второе место поставили Илича, который даже сезон в «Краснодаре» не завершил. Третий — Карпин. Разве это правильно?» — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Напомним, «Зенит» стал чемпионом России по итогам прошлого сезона. Второе место занял «Краснодар», а московское «Динамо» заняло третье место. Семак работает во главе «Зенита» с 2018 года.