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«Непривычно, но ничего страшного». Семак — о раннем начале матча «Зенита» с «Оренбургом»

«Непривычно, но ничего страшного». Семак — о раннем начале матча «Зенита» с «Оренбургом»
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о раннем начале предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 12:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Непривычно, раннее время, но ничего страшного, мы должны быть готовы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 15 матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав восемь очков за аналогичное количество игр.

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