«Непривычно, но ничего страшного». Семак — о раннем начале матча «Зенита» с «Оренбургом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о раннем начале предстоящего матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча состоится в субботу, 23 ноября. Начало игры — в 12:00 по московскому времени.

«Непривычно, раннее время, но ничего страшного, мы должны быть готовы», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака набрала 36 очков за 15 матчей. «Оренбург» находится на последней, 16-й строчке, заработав восемь очков за аналогичное количество игр.