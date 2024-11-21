Форвард «Зенита» Гонду рассказал, общается ли с другими аргентинцами из РПЛ

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, общается ли с другими аргентинцами из чемпионата России. В частности, он ответил на вопрос о соотечественниках из «Оренбурга». Он заявил, что со многими из них знаком ещё с детства.

— В составе «Оренбурга» большое количество аргентинских футболистов. Поддерживаете ли вы с ними связь?

— Мы знакомы лично и знакомы давно — ещё с детских времён в Аргентине. С некоторыми из этих ребят я общался перед тем, как переехал в Петербург и перешёл в «Зенит». В последние дни мы не общались, но совсем скоро встретимся и обязательно поболтаем. Конечно, у меня с ними со всеми очень хорошие отношения, — приводит слова Гонду сайт «Зенита».

Напомним, Лусиано Гонду присоединился к «Зениту» прошлым летом. Сейчас сине-бело-голубые идут на втором месте в РПЛ. В ближайшем матче чемпионата клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Оренбургом».