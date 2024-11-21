Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Зенита» Гонду рассказал, общается ли с другими аргентинцами из РПЛ

Форвард «Зенита» Гонду рассказал, общается ли с другими аргентинцами из РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, общается ли с другими аргентинцами из чемпионата России. В частности, он ответил на вопрос о соотечественниках из «Оренбурга». Он заявил, что со многими из них знаком ещё с детства.

— В составе «Оренбурга» большое количество аргентинских футболистов. Поддерживаете ли вы с ними связь?
— Мы знакомы лично и знакомы давно — ещё с детских времён в Аргентине. С некоторыми из этих ребят я общался перед тем, как переехал в Петербург и перешёл в «Зенит». В последние дни мы не общались, но совсем скоро встретимся и обязательно поболтаем. Конечно, у меня с ними со всеми очень хорошие отношения, — приводит слова Гонду сайт «Зенита».

Напомним, Лусиано Гонду присоединился к «Зениту» прошлым летом. Сейчас сине-бело-голубые идут на втором месте в РПЛ. В ближайшем матче чемпионата клуб из Санкт-Петербурга встретится с «Оренбургом».

Материалы по теме
«Непривычно, но ничего страшного». Семак — о раннем начале матча «Зенита» с «Оренбургом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android