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Титов высказался о возможном матче сборной России с Уругваем

Титов высказался о возможном матче сборной России с Уругваем
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Ветеран российского футбола Егор Титов отреагировал на новости, что сборная России в 2025 году может провести товарищеский матч с Уругваем.

«Мы видим, как развивается ситуация во всём мире. У нас большинство сторонников, если говорить про политику. Поэтому с нами и Южная Америка сыграет. У нас есть отдельный матч с Парагваем. Великолепно, если будет матч с Уругваем. Я уверен, что РФС работает не покладая рук. И мы это видим — делают шоу аж до мурашек!

Думаю, что мы в ближайшее время узнаем, какие у нас будут соперники. Хотя спешить некуда — следующие матчи будут только в марте. Но для понимания, думаю, всем хотелось бы знать. Наверное, матчи будут не в России. Возможно, в Турции, как мы уже играли, или будет выездной матч», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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