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«Спартак» поздравил с днём рождения Георгия Джикию

«Спартак» поздравил с днём рождения Георгия Джикию
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Пресс-служба московского «Спартака» поздравила с днём рождения бывшего капитана и защитника красно-белых Георгия Джикию. Клуб пожелал футболисту всего наилучшего.

«Георгию Джикии – 31! Поздравляем экс-капитана «Спартака» и обладателя трёх трофеев в составе красно-белых с днём рождения! Желаем всего наилучшего!» — написала пресс-служба клуба.

Напомним, Джикия ушёл из московского клуба по истечении срока контракта летом 2024 года. Многие болельщики «Спартака» раскритиковали решение клуба расстаться со своим капитаном. Позже на правах свободного агента Георгий присоединился к подмосковным «Химкам». Он подписал контракт с новой командой в последний день летнего трансферного окна.

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