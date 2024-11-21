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Баранник: первое чемпионство «Зенита» стоит особняком, хотя и было в СССР

Баранник: первое чемпионство «Зенита» стоит особняком, хотя и было в СССР
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Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Баранник высказался о победе команды в чемпионате СССР в 1984 году. Сегодня, 21 ноября, «Зенит» отмечает 40-летнюю годовщину первого чемпионства.

«Каждое чемпионство — огромный праздник. Понятно, что особняком стоит первое чемпионство, хотя оно и было в СССР, а не в России. Это было и останется на многие годы в памяти ленинградцев. Это было огромное событие — до и после «Зенит» в СССР не был чемпионом. Это начало того, что сейчас для «Зенита» стало обыденностью. Тогда чемпионство было в новинку, в диковинку, но это было стартом», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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