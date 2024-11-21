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Гонду оценил матч «Зенита» с «Фенербахче»

Гонду оценил матч «Зенита» с «Фенербахче»
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Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду оценил прошедший матч с турецким «Фенербахче». Товарищеская игра состоялась во время паузы на матчи сборных. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Гонду отметил, что «Зениту» не хватило свежести в атаке, чтобы добиться более положительного результата. Но сам опыт такого международного матча аргентинец оценил высоко.

Товарищеские матчи (клубы) — 2024
15 ноября 2024, пятница. 20:00 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
2 : 1
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
1:0 Тосун – 20'     1:1 Ерохин – 35'     2:1 Мерджан – 63'    

«Я думаю, что матч в Стамбуле вышел очень хорошим, хорошая подготовительная игра была. Немножко не хватило, наверное, свежести в атаке, чтобы создать чуть больше и реализовать чуть больше, но всё равно очень положительно оцениваю этот опыт», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».

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