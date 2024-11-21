Гонду оценил матч «Зенита» с «Фенербахче»

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду оценил прошедший матч с турецким «Фенербахче». Товарищеская игра состоялась во время паузы на матчи сборных. Встреча прошла в Стамбуле и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. Гонду отметил, что «Зениту» не хватило свежести в атаке, чтобы добиться более положительного результата. Но сам опыт такого международного матча аргентинец оценил высоко.

«Я думаю, что матч в Стамбуле вышел очень хорошим, хорошая подготовительная игра была. Немножко не хватило, наверное, свежести в атаке, чтобы создать чуть больше и реализовать чуть больше, но всё равно очень положительно оцениваю этот опыт», — приводит слова Гонду официальный сайт «Зенита».