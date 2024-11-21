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Газзаев: «Краснодар» вполне может стать чемпионом России

Газзаев: «Краснодар» вполне может стать чемпионом России
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Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Краснодару» по силам выиграть Российскую Премьер-Лигу.

— «Краснодар» может стать чемпионом?
— Вполне. Сегодня мы видим качество игры «Краснодара». Во-вторых, мы видим нацеленность. Видим, что есть коллектив, у которого одна цель. В прошлом году они упустили чемпионство. Но сегодня, думаю, у них уже созрели и город, и болельщики, и игроки, — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Турнирная таблица РПЛ

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».

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