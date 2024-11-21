Газзаев: «Краснодар» вполне может стать чемпионом России

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев считает, что «Краснодару» по силам выиграть Российскую Премьер-Лигу.

— «Краснодар» может стать чемпионом?

— Вполне. Сегодня мы видим качество игры «Краснодара». Во-вторых, мы видим нацеленность. Видим, что есть коллектив, у которого одна цель. В прошлом году они упустили чемпионство. Но сегодня, думаю, у них уже созрели и город, и болельщики, и игроки, — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».