Титов: сборная Брунея — худшее, что мы видели в исполнении соперников сборной России

Бывший российский футболист Егор Титов высказался по итогам матча между сборными России и Брунея.

«Наверное, весь тренерский штаб, все футболисты и вся футбольная общественность довольствуется тем, что сборная России имеет сегодня таких соперников. Конечно, сборная Брунея — наверное, худшее, что мы видели в исполнении соперников. Но порезвились, поставили очередной рекорд и забыли этот матч. Со сборной Сирии была уже совсем другая игра.

Но вывод один — если делать такие матчи, то однозначно надо проводить их в регионах. Думаю, Москва и Санкт-Петербург не вытянут по посещаемости. Мы видим, что и Краснодар, и Волгоград всегда ждут таких игр. Институт сборных обязан жить. Сборная у нас обязательно должна проверяться. Мы видели, что у нас есть перспективная молодёжь. Им надо почувствовать это, когда ты надеваешь майку сборной и как она обжигает, в хорошем смысле слова, то, к чему стремилось наше поколение. Думаю, у ребят такое же желание. Поэтому лишать их возможности играть за сборную будет преступлением. Матчи сборной России нужны однозначно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.