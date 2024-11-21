Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Титов: сборная Брунея — худшее, что мы видели в исполнении соперников сборной России

Титов: сборная Брунея — худшее, что мы видели в исполнении соперников сборной России
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший российский футболист Егор Титов высказался по итогам матча между сборными России и Брунея.

Товарищеские матчи (сборные) — 2024 . Товарищеские матчи
15 ноября 2024, пятница. 19:00 МСК
Россия
Окончен
11 : 0
Бруней
1:0 Обляков – 1'     2:0 Отман – 7'     3:0 Морозов – 10'     4:0 Обляков – 28'     5:0 Садулаев – 48'     6:0 Кривцов – 57'     7:0 Мусаев – 62'     8:0 Мостовой – 67'     9:0 Черников – 73'     10:0 Батраков – 79'     11:0 Адамов – 88'    

«Наверное, весь тренерский штаб, все футболисты и вся футбольная общественность довольствуется тем, что сборная России имеет сегодня таких соперников. Конечно, сборная Брунея — наверное, худшее, что мы видели в исполнении соперников. Но порезвились, поставили очередной рекорд и забыли этот матч. Со сборной Сирии была уже совсем другая игра.

Но вывод один — если делать такие матчи, то однозначно надо проводить их в регионах. Думаю, Москва и Санкт-Петербург не вытянут по посещаемости. Мы видим, что и Краснодар, и Волгоград всегда ждут таких игр. Институт сборных обязан жить. Сборная у нас обязательно должна проверяться. Мы видели, что у нас есть перспективная молодёжь. Им надо почувствовать это, когда ты надеваешь майку сборной и как она обжигает, в хорошем смысле слова, то, к чему стремилось наше поколение. Думаю, у ребят такое же желание. Поэтому лишать их возможности играть за сборную будет преступлением. Матчи сборной России нужны однозначно», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Материалы по теме
Генич подробно объяснил, для чего сборной России нужны матчи с Брунеем и Сирией
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android