Карен Дохоян: футбол связан с политикой, но при желании матч России и Армении возможен

Экс-защитник сборной Армении Карен Дохоян, который с 2000-го по 2006-й выступал в «Крыльях Советов», допустил, что армянская национальная команда может провести товарищеский матч с Россией.

«Я думаю, что при желании матч России и Армении возможен. Почему нет? Я политикой не занимаюсь, это футбол, спорт. Руководители должны решать. Хотя футбол и связан с политикой, но почему бы и не провести такой матч?

Я бы не хотел сравнивать эти сборные, они разные. Но если бы игра состоялась, она была бы хорошей. Такие соперники достойны друг друга», — сказал Дохоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.