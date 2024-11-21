Экс-игрок «Зенита» Баранник: Садырин смог объединить всех в одно целое

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник вспомнил победный сезон.

«Я бы не не стал выделять кого-то из состава. Главным героем того времени была вся команда. В ней было 22 футболиста, которые выходили и выполняли всё, что надо было исполнить. Сложился ровный коллектив, в котором люди уважали друг друга, хотя разница была в возрасте. Надо отдать должное тренерскому штабу во главе с Садыриным — они сумели объединить всех в единое целое.

В начале сезона в финале Кубка мы проиграли московскому «Динамо». После этого проигрыша Садырин сказал в раздевалке: «Ну что ж, придётся взять чемпионство». Тогда это звучало как шутка, но его слова воплотились в жизнь. Мы до сих пор все общаемся, хотя многих, к сожалению, с нами уже нет. Но это был коллектив, где молодые работали за старичков, а они с уважением относились к молодёжи», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.