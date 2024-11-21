Гендиректор «Баварии» Дрезен: Мусиала — лицо будущего нашего клуба

Генеральный директор «Баварии» Ян-Кристиан Дрезен высказался о ситуации с контрактом футболиста Джамала Мусиалы.

«Ни для кого не секрет, что мы хотим продлить контракт с Джамалом. Переговоры идут, мы не спешим. Мусиала — одно из лиц будущего «Баварии». Как Киммих и Павлович. Такие игроки должны формировать клуб», — приводит слова Дрезена Bayern & Germany в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее появилась информация, что Мусиала продлит контракт с «Баварией» до 2029 года. Об этом сообщил известный журналист Флориан Плеттенберг. Предполагается, что за четыре года футболист заработает € 120 млн со всеми дополнительными выплатами.