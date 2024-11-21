Видео: игроки «ПСЖ» тренируются в сильный снегопад

Сегодня, 21 ноября, тренировка французского «Пари Сен-Жермен» прошла в сильный снегопад. Команда готовится к матчу 12-го тура французской Лиги 1 с «Тулузой». Встреча состоится в пятницу, 22 ноября. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 23:00 по московскому времени.

«Пари Сен-Жермен» занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Франции сезона-2024/2025. Команда Луиса Энрике набрала 29 очков за 11 матчей. «Тулуза» находится на 10-й строчке, заработав 15 очков за аналогичное количество игр. «Пари Сен-Жермен» является действующим чемпионом страны.