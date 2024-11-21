Экс-игрок «Крыльев Советов» Дохоян: команде нужно время, но его сейчас немного

Бывший футболист самарских «Крыльев Советов» Карен Дохоян высказался о результатах команды в текущем сезоне чемпионата России.

«Трудно ответить, почему «Крылья» выступают так. Есть руководство, главный тренер. Осинькин опытный, руководству и болельщикам надо ему довериться. Можно дождаться окончания первой части сезона, а потом руководство и тренер решат, остаётся он или нет. Но у команды сейчас не получается. Хотелось бы, чтобы оставшиеся матчи «Крылья» провели хорошо и поднялись в таблице.

Слежу за «Крыльями», смотрю матчи. Правда, не все. Команде нужно время, но его сейчас немного. Желаю «Крыльям» удачи, чтобы команда и болельщики сплотились», — сказал Дохоян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

«Крылья Советов» (12) занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ. Карен Дохоян выступал в клубе в период с 2000 по 2006 год.