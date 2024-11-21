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Семак поздравил болельщиков и игроков чемпионского «Зенита» с годовщиной первого титула

Семак поздравил болельщиков и игроков чемпионского «Зенита» с годовщиной первого титула
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Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о годовщине чемпионства клуба в СССР. Сегодня, 21 ноября, «Зенит» отмечает 40-летие со дня завоевания первого чемпионского титула в истории клуба.

«Это, я думаю, самая серьёзная дата в истории «Зенита», в истории петербургского и ленинградского футбола. Конечно, это дата, которая дала отсечку успехам команды. Очень значимое достижение, безусловно. Первый раз — это незабываемо, это невозможно повторить. Сегодня мы поздравляем и болельщиков, и игроков той команды, и тренерский штаб, тех, кто смог выиграть первый в истории клуба чемпионат страны», — приводит слова Семака официальный сайт «Зенита».

Титул «Зенита» во времена СССР остался единственным. Клуб является 10-кратным чемпионом России. «Зенит» выиграл чемпионат страны в шести последних сезонах подряд.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2024/2025. Команда Сергея Семака заработала 36 очков за 15 матчей. На первой строчке находится «Краснодар», который набрал 37 очков за аналогичное количество игр.

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