Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Форвард «Зенита» Гонду высказался о настрое на последние матчи в 2024 году

Форвард «Зенита» Гонду высказался о настрое на последние матчи в 2024 году
Комментарии

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о настрое своей команды на заключительные матчи в 2024 году. До зимнего перерыва сине-бело-голубым остаётся провести четыре игры: с «Ахматом» в Кубке России (27 ноября), а также с «Оренбургом» (23 ноября), «Крыльями Советов» (1 декабря) и «Акроном» (7 декабря) в Российской Премьер-Лиге.

«У нас осталось четыре матча, включая кубковый, перед заключением календарного цикла. Конечно, хочется на максимальном уровне и с максимальным результатом их провести», — приводит слова Гонду официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на втором месте в чемпионате страны.

Материалы по теме
Восторг от Лусиано закончился. Насколько он реально хорош для «Зенита»?
Восторг от Лусиано закончился. Насколько он реально хорош для «Зенита»?
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android