Форвард «Зенита» Гонду высказался о настрое на последние матчи в 2024 году

Нападающий «Зенита» Лусиано Гонду высказался о настрое своей команды на заключительные матчи в 2024 году. До зимнего перерыва сине-бело-голубым остаётся провести четыре игры: с «Ахматом» в Кубке России (27 ноября), а также с «Оренбургом» (23 ноября), «Крыльями Советов» (1 декабря) и «Акроном» (7 декабря) в Российской Премьер-Лиге.

«У нас осталось четыре матча, включая кубковый, перед заключением календарного цикла. Конечно, хочется на максимальном уровне и с максимальным результатом их провести», — приводит слова Гонду официальный сайт сине-бело-голубых.

Напомним, сейчас «Зенит» идёт на втором месте в чемпионате страны.