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Желудков — о 40-летии чемпионства «Зенита»: так давно это было, слёзы наворачиваются

Желудков — о 40-летии чемпионства «Зенита»: так давно это было, слёзы наворачиваются
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Ветеран санкт-петербургского «Зенита» Юрий Желудков высказался о 40-летнем юбилее первого чемпионства сине-бело-голубых.

— Помню два гола Дасаеву! Я сегодня посмотрел, у кого есть жёны. Мы остались вчетвером. Кто-то ушёл из жизни… Слёзы наворачиваются. Мы и раньше встречались, и сейчас, но так давно это было…

— Геннадий Орлов считает, что из той команды вы достойны фильма.
— Люблю Геннадия Сергеевича по-своему. Думаю, фильм можно снять про меня, Мишку Бирюкова и, самое главное, про Павла Фёдоровича Садырина! — сказал Желудков в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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