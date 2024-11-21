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Эдуард Безуглов возглавил медико-экспертный совет при президенте РПЛ

Эдуард Безуглов возглавил медико-экспертный совет при президенте РПЛ
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Руководитель медицинского департамента московского ЦСКА Эдуард Безуглов возглавил медико-экспертный совет при президенте Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщил официальный сайт ЦСКА.

Эдуард Безуглов вместе с ведущими специалистами спортивной медицины займётся оптимизацией медико-биологического обеспечения клубов Российской Премьер-Лиги.

«Очень рад, что руководство РПЛ и клубов понимает важность медико-биологического обеспечения для соревновательной деятельности футбольных команд. В состав совета входят ведущие специалисты клубов РПЛ, которые наиболее часто проводят и публикуют исследования и которые будут по разным направлениям взаимодействовать с лучшими российскими и зарубежными экспертами. Это позволит не на словах, а на деле значительно повысить качество медико-биологическое обеспечения футболистов нашей лиги», — сказал Безуглов.

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