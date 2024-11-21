Баранник высказался о шансах «Зенита» завоевать чемпионство в этом сезоне

Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник оценил шансы клуба выиграть чемпионат страны в этом сезоне.

«Прекрасно, что есть конкуренция и борьба за чемпионство. Понятно, что для «Зенита» этот сезон очень важный. Надеюсь, что все ребята прекрасно это понимают. Мне как воспитаннику ленинградского футбола хотелось бы, чтобы в команде было побольше ребят из Питера. Но таковы реалии. Видим, что команда сплочённая и боеспособная. Надеемся, что это приведёт к заветной цели, которая есть у руководства, жителей и болельщиков Санкт-Петербурга.

Хотелось бы выразить огромную благодарность клубу, который не забывает о ветеранах и поддерживает их. Благодарность Александру Ивановичу Медведеву, который держит руку на пульсе не только в ситуации с нынешними игроками, но и следит за теми, кто уже сделал историю», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.