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Баранник высказался о шансах «Зенита» завоевать чемпионство в этом сезоне

Баранник высказался о шансах «Зенита» завоевать чемпионство в этом сезоне
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Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник оценил шансы клуба выиграть чемпионат страны в этом сезоне.

«Прекрасно, что есть конкуренция и борьба за чемпионство. Понятно, что для «Зенита» этот сезон очень важный. Надеюсь, что все ребята прекрасно это понимают. Мне как воспитаннику ленинградского футбола хотелось бы, чтобы в команде было побольше ребят из Питера. Но таковы реалии. Видим, что команда сплочённая и боеспособная. Надеемся, что это приведёт к заветной цели, которая есть у руководства, жителей и болельщиков Санкт-Петербурга.

Хотелось бы выразить огромную благодарность клубу, который не забывает о ветеранах и поддерживает их. Благодарность Александру Ивановичу Медведеву, который держит руку на пульсе не только в ситуации с нынешними игроками, но и следит за теми, кто уже сделал историю», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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