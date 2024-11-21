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Титов высказался о ситуации с защитой «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»

Титов высказался о ситуации с защитой «Спартака» перед матчем с «Локомотивом»
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Бывший футболист московского «Спартака» Егор Титов высказался о вариантах в обороне команды на матч 16-го тура чемпионата России со столичным «Локомотивом». Встреча состоится в субботу, 23 ноября.

МИР Российская Премьер-лига . 16-й тур
23 ноября 2024, суббота. 18:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Локомотив М
Москва
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Если нет других вариантов, то с «Локомотивом» сыграют именно Дуарте и Абена. Не знаю, насколько это пара сыгранная. Вряд ли будет идеальное понимание. Тем более «Локомотив» сейчас на ходу, однозначно могут быть проблемы.

Ещё вариант, как делалось в наше время: опорник переходил на позицию центрального защитника. Первое, что мне приходит на ум — Умяров. Он как раз с отбором, играет постоянно и в тонусе. Почему бы и нет? Выход один — забирать мяч и пытаться играть в контроль мяча. Это обычно и делает «Спартак», по-моему, имея 65% владения. Но «Локомотив» на ходу, у них быстрые молодые мальчишки. Сил у них достаточно, тем более что выиграли две встречи в сборной. Из «Локомотива» было пятеро или шестеро футболистов. «Локомотив» будет идти как фаворит этого матча. Но для «Спартака» эта игра — проверка», — сказал Титов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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