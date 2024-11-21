Защитник «Пари НН» Свен Карич сравнил чемпионаты России и Словении. Он считает, что РПЛ — более высококлассная лига и это обусловлено несколькими факторами. Карич заявил, что в России футбол более быстрый, а сами футболисты сильнее как физически, так и по мастерству.

— Вы говорите, что российская лига сильнее словенской?

— Несомненно.

— В чём главное отличие?

— В России больше делается упор на физику, здесь на поле всё происходит намного быстрее. Здесь более сильные футболисты. Вот и всё, — приводит слова Карича интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, 26-летний словенец Свен Карич перешёл в «Пари НН» в сентябре 2024 года. Ранее он назвал самого тяжёлого соперника в РПЛ.