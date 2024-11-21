Газзаев — о «Спартаке»: нет стабильности ни в руководстве, ни в составе

Бывший главный тренер владикавказской «Алании» и ЦСКА Валерий Газзаев высказался об игре и результатах московского «Спартака» в этом сезоне РПЛ.

«Проклятье? Проблема «Спартака» в другом. Посмотрите, за последние 20 лет, если мне память не изменяет, 19 тренеров поменяли. Только приходит один, потом второй, третий… Нет стабильности ни в руководстве, ни в составе. Отсюда нет и результатов», — приводит слова Газзаева «Комсомольская правда».

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».