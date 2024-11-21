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Москвичёв упрекнул «Зенит» в недоверии к собственным воспитанникам

Москвичёв упрекнул «Зенит» в недоверии к собственным воспитанникам
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Вратарь «Зенита» Богдан Москвичёв, который на правах аренды выступает за «Оренбург», обвинил сине-бело-голубых в недоверии к собственным воспитанникам. По его словам, петербургский клуб не даёт шансов доморощенным футболистам. Москвичёв сам является воспитанником «Зенита», однако, так и не получив игровой практики в основной команде, он отправился в аренду. Сейчас Богдан является основным вратарём «Оренбурга».

«Каждый футболист мечтает в родном клубе вырасти, поиграть и там же завершить карьеру. Единственное смущает, что мало игрового времени дают воспитанникам. Возможно, сами воспитанники не оправдывают уровень «Зенита», недотягивают. Но и шансов им особо не дают, а для развития просто необходимо игровое время», — приводит слова Москвичёва «Матч ТВ».

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