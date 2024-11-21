Дьяков: отсутствие Бабича и Литвинова — потеря для «Спартака» в матче с «Локомотивом»

Бывший футболист Виталий Дьяков поделился ожиданиями от матча 16-го тура чемпионата России «Спартак» — «Локомотив». Встреча состоится в субботу, 23 ноября.

«Отсутствие Бабича, Литвинова и Чернова — это, безусловно, потеря для «Спартака» в предстоящем матче. Но я в таких играх не называл бы явных фаворитов. «Локомотив» очень сильно обновился, омолодился и играет сейчас очень круто. Поэтому если команда хочет продолжать борьбу за чемпионство, важно пройти оставшиеся встречи до зимнего перерыва без потери очков, чтобы «Краснодар» и «Зенит» не могли уйти в отрыв. «Спартаку» по-прежнему не хватает стабильности. Это самый главный минус не только «Спартака» Станковича, но и «Спартака» последних лет.

Не всегда команды после паузы на сборные показывают фееричную игру. Особенно если у клубов есть много футболистов, которые уезжают в ту же Латинскую Америку на матчи сборных. Не знаю, где были и чем занимались иностранцы «Спартака». Если они остались в Москве и постоянно готовились к встрече, то игровой тонус за это время не должны были растерять», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.