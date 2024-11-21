Геркус раскрыл, почему сильные тренеры проваливаются в «Спартаке»

Экс-президент «Локомотива» и «Торпедо» Илья Геркус объяснил, почему многие качественные тренеры проваливаются при работе в московском «Спартаке». По его мнению, руководство красно-белых слишком подвержено общественному мнению. Клуб постоянно подвергается критике в СМИ и соцсетях, поэтому пытается как можно быстрее исправлять ситуацию с помощью смены тренера. В итоге поспешные тренерские рокировки не дают специалистам проявить себя в полной мере.

Геркус привёл в пример Унаи Эмери, который потерпел фиаско в «Спартаке», а потом построил блестящую европейскую карьеру.

«Это большая проблема, когда так много разных оценок, настолько пристрастно подходят к каждому результату. Отсюда и постоянные перемены. После Олега Романцева приходили же хорошие тренеры, но красно-белые умудрялись и с ними так быстро расставаться, что специалисты не успевали ничего показать. Как получилось, что не разглядели столь сильного тренера, как Эмери? Какие-то интриги? Слишком резкие оценки и поспешные выводы? В «Спартаке» скоры на расправу», — приводит слова Геркуса «Спорт-экспресс».

Напомним, сейчас «Спартак» возглавляет известный сербский экс-футболист Деян Станкович.