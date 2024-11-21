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Мавис Чибота: по интенсивности РПЛ не уступает лучшим европейским лигам

Мавис Чибота: по интенсивности РПЛ не уступает лучшим европейским лигам
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Нападающий «Акрона» Мавис Чибота оценил уровень чемпионата России по футболу. Конголезский игрок заявил, что по интенсивности Российская Премьер-Лига не уступает лучшим чемпионатам Европы. Именно эту отличительную черту Чибота может выделить в РПЛ.

«На мой взгляд, по уровню интенсивности чемпионат России не уступает лучшим европейским лигам. Что могу отдельно отметить в РПЛ? Как я уже сказал, высокий уровень интенсивности. А так, сейчас я сконцентрирован на игре в футбол, поэтому не думаю об уровне лиги, просто хочу играть и помогать команде», — приводит слова Мависа интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Чибота пополнил состав «Акрона» в сентябре 2024 года. Ранее он выступал за «Хапоэль» из Тель-Авива. На его счету уже четыре игры в чемпионате России.

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