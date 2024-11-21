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Баранник: с «Зенитом» не все конкурентоспособны в финансовом плане

Баранник: с «Зенитом» не все конкурентоспособны в финансовом плане
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Чемпион СССР 1984 года в составе «Зенита» Дмитрий Баранник ответил на вопрос о современных реалиях российского футбола.

«Класс игроков вырос. К сожалению, не все конкурентоспособны в финансовом плане с «Зенитом». Понятно, что есть определённые прерогативы у тех, кто может покупать хороших иностранных футболистов.

Советский футбол был на очень высоком уровне — в 1988-м в финале чемпионата Европы и в 1986 году на чемпионате мира была очень сильная сборная. То же киевское «Динамо» выигрывало Кубок европейских чемпионов. Конкуренция есть всегда. Сложно говорить, выше она сейчас или ниже, чем в наше время. Тогда были только советские футболисты, а сейчас появилась конкуренция внутри команды, которая выше, чем с другими командами. У «Зенита» есть возможность брать футболистов откуда угодно, но у ленинградского клуба раньше такой возможности не было. Тогда состав был практически на 80% состоящий из своих воспитанников», — сказал Баранник в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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