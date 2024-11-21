Форвард «Краснодара» Кокшаров ответил, задумывался ли о смене спортивного гражданства

Нападающий «Краснодара» и молодёжной сборной России Александр Кокшаров рассказал, задумывался ли он о возможной смене спортивного гражданства. Футболист признался, что Россия — в его сердце, поэтому он хочет выступать только за национальную команду этой страны.

— У вас не проскальзывала мысль о выступлении за другую сборную?

— Нет, у меня душа не лежит к другой сборной. Сердце в России. Хочется играть за своих близких, за семью, за родину. Нас вернут в тот момент, когда моё поколение будет в пиковой форме. Ответственность ляжет на наши плечи, — приводит слова Кокшарова «РБ Спорт».

Стоит отметить, что Александр родился в словенском городе Целе. Он вполне мог выступать за национальную команду Словении, но выбрал Россию.