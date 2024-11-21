Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Любят переобуваться». Тикнизян «наехал» на футбольных экспертов России

«Любят переобуваться». Тикнизян «наехал» на футбольных экспертов России
Комментарии

Защитник московского «Локомотива» Наир Тикнизян отреагировал на мнение, что железнодорожники уже выбыли из чемпионской гонки в РПЛ сезона-2024/2025. Он негативно отозвался о российских футбольных экспертах, обвинив их в необъективности. По мнению Наира, такие эксперты «любят переобуваться».

– В России многие эксперты уже списали «Локомотив» с чемпионской гонки...
– У нас в России эксперты любят переобуваться за кратчайшее время. Меня не интересуют их слова, не считаю их слова объективными. Мы идём от игры к игре. У нас задача проста: следующая игра – самая важная, — приводит слова Тикнизяна Metaratings.

Материалы по теме
Наир Тикнизян ответил на вопрос о ежемесячных тратах на семью
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android