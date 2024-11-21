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Вратарь «Зенита» заявил о желании перейти в европейский чемпионат

Вратарь «Зенита» заявил о желании перейти в европейский чемпионат
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Голкипер «Зенита» Богдан Москвичёв, на правах аренды выступающий за «Оренбург», заявил о желании перейти в европейский чемпионат. Он признался, что хотел бы уехать в Европу ради футбольной атмосферы, которая присутствует там. При этом Москвичёв готов играть не только в топ-чемпионатах, но и в условном чемпионате Турции.

— В Ла Лиге бы хотел поиграть?
— Конечно. На самом деле, любой европейский чемпионат — это мечта. Необязательно испанский. Та же немецкая Бундеслига — какая там атмосфера, сколько болельщиков на трибуны приходят! Это завораживает. Мне просто нравится атмосфера европейского футбола. Полные трибуны. Турецкий чемпионат же не входит в топ-5, но какие там бывают матчи, дерби! — приводит слова Москвичёва «Матч ТВ».

Ранее Москвичёв обвинил «Зенит» в недоверии к собственным воспитанникам. По его мнению, сине-бело-голубые не дают шансов доморощенным игрокам.

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