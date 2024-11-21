Газзаев: ЦСКА должен претендовать на чемпионство

Бывший главный тренер ЦСКА Валерий Газзаев оценил турнирное положение красно-синих в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«В ЦСКА сейчас новый тренер, он работает в команде первый год. Все итоги мы будем подводить в конце сезона, но сегодня меня однозначно не устраивает место, на котором находится ЦСКА. Команда должна снова реально претендовать на чемпионство», — приводит слова Газзаева Metaratings.

Напомним, после первого круга Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар», опережающий идущий следом санкт-петербургский «Зенит» на одно очко. Тройку лидеров замыкает московский «Локомотив». На четвёртом месте находится «Динамо», на пятом — «Спартак».