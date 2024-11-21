Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча ЦСКА — «Ростов»

Российский тренер Евгений Алдонин высказался о предстоящем матче ЦСКА — «Ростов», который состоится 23 ноября в рамках 16-го тура РПЛ.

«Могу сказать, что, безусловно, ЦСКА является фаворитом этой встречи, так как играет дома, но это ни о чём не говорит. Была пауза на игры сборных, поэтому сейчас сложно оценивать состояние обеих команд. Непростой соперник и непростой матч ожидает армейцев. Номинально фаворитом является ЦСКА, но сложно предположить, как на самом деле будет складываться игра.

Думаю, командам не будет тяжело снова влиться в чемпионат после двухнедельной паузы. В ноябре футбольные поля не такого хорошего качества, как летом. Это тоже будет сказываться на матче. Что касается игрового тонуса, я думаю, у футболистов и команд с этим не должно быть никаких проблем», — сказал Алдонин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Николаем Барановым.